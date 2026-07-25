Trump reivindica la libertad de expresión tras el intento de asesinato que obligó a aplazar la Cena de Corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca para recordar el intento de ataque que provocó la suspensión de su anterior edición y ha defendido que la violencia política "no cambiará" el sistema democrático estadounidense, al tiempo que ha destacado las medidas de seguridad adicionales adoptadas por su Administración.

Trump ha asegurado que la reanudación del evento representa una respuesta al episodio ocurrido meses atrás, que ha calificado como un "ataque" contra la democracia estadounidense. "El intento de asesinato masivo en el Washington Hilton fue un asalto contra nuestra propia democracia", ha defendido ante periodistas, políticos y miembros de su Gobierno.

El mandatario ha señalado que aquella noche evidenció la necesidad de reforzar la protección de las autoridades y ha agradecido la actuación del Servicio Secreto y de los cuerpos de seguridad presentes en el acto. En particular, ha elogiado al agente Víctor Gonzales, quien resultó herido durante la intervención contra el atacante.

"En este país creemos en la libertad de expresión. Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con debates abiertos y firmes", ha declarado Trump, insistiendo en que ningún agresor armado debe alterar el funcionamiento político del país.

El magnate neoyorquino ha reivindicado también la capacidad de respuesta de Estados Unidos frente a las amenazas internas y ha presentado el regreso de la cena como un símbolo de resistencia institucional.

"El espectáculo debe continuar", ha sentenciado, recuperando una frase que, según ha explicado, había utilizado tras el ataque para defender la celebración del acto.

Durante su intervención, Trump ha intercalado mensajes políticos con referencias a sus planes en materia de seguridad nacional, deteniéndose especialmente en la construcción de nuevas infraestructuras en la Casa Blanca.

En esta línea, ha defendido la creación de un nuevo complejo subterráneo y de un salón de baile protegido, que --a su juicio-- permitirán mejorar la seguridad de futuros mandatarios.

"Lo estoy construyendo para el futuro", ha argumentado Trump, en respuesta a las críticas de quienes consideran que el proyecto está diseñado para su propio uso. Según ha explicado, las instalaciones incluirán elementos de protección avanzados y supondrán una mejora estratégica para la residencia presidencial.

El mandatario también ha vinculado estas medidas a la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades estadounidenses y ha insistido en que la reciente experiencia del atentado fallido pone de manifiesto la necesidad de contar con mayores sistemas de protección.

A su vez, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a ofrecer señales de una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, a las que legalmente no se podría presentar debido a que la Constitución estadounidense limita a dos el máximo de mandatos.

De hecho, Trump se ha colocado una gorra con el lema 'Trump 2028' y ha advertido de que ya "ha ganado tres veces, y volverá a hacerlo para una cuarta" --aunque, oficialmente, solo ha ganado dos, pero continúa alegando que el triunfo de su predecesor, Joe Biden, en 2020 fue "amañado".

"Estoy agradecido al compartir mis intenciones de presentarme para un cuarto mandato para ser el presidente de Estados Unidos. Lo voy a volver a hacer. Se me da bien esto de presentarme", ha matizado.

Trump ha aprovechado, además, la ocasión para arremeter contra parte de los medios de comunicación y ha acusado a algunos periodistas de mantener una actitud deliberadamente hostil hacia su persona. "A veces realmente creo que algunos de ustedes no me quieren", ha manifestado, antes de cuestionar los datos sobre la cobertura negativa de su presidencia.

Relacionado con lo anterior, el presidente ha vuelto a utilizar uno de sus argumentos habituales contra sus adversarios políticos u contra figuras de la escena mediática y cultural, si bien el eje central de su discurso ha estado en la defensa de la libertad de expresión, la seguridad presidencia y la respuesta institucional ante la violencia política.

En lo que al ámbito internacional respecta, Trump ha hecho una breve referencia a su reciente visita a China al comparar los proyectos de infraestructura estadounidenses con granes instalaciones extranjeras, y ha asegurado que la nueva construcción que planea en la Casa Blanca será "algo que ningún país tiene".

Entre bromas, la intervención del presidente estadounidense ha dejado entrever también un tono de reconciliación puntual con la prensa, a la que ha agradecido su presencia en el acto pese a sus frecuentes enfrentamientos con algunos medios.

Así, Trump ha destacado la labor de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y ha reconocido el papel de sus dirigentes en la reorganización de la cena tras el ataque. "Esta noche volvemos a reunirnos para responder a ese ataque despreciable con una determinación absoluta", ha celebrado en una publicación en redes sociales, antes de insistir en que Estados Unidos no debe permitir que la violencia política condicione el debate público.