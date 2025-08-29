Trump retira la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris

Archivo - Donald Trump y Kamala Harris, durante uno de los debates presidenciales en septiembre de 2024 - Europa Press/Contacto/Allison Bailey - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la retirada de la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta del país Kamala Harris, según ha confirmado un portavoz de Harris a la cadena Fox News.

Desde su retorno al poder, Trump ha retirado a antiguos altos cargos de la Administración de Joe Biden la protección que generalmente suele otorgar el Servicio Secreto para recortar gastos.

Harris, cabe recordar, fue la contendiente de Trump en las elecciones de noviembre del año pasado, que acabaron con la victoria del mandatario.