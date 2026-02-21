Trump sube al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo

El presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza, Kyle Mazza
Europa Press Internacional
Actualizado: sábado, 21 febrero 2026 17:47
Seguir en

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

Si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles que decretó bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días.

Pasado ese tiempo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Contador

Artículos Relacionados

Trump exige unidad a los republicanos tras el varapalo del Supremo y a las puertas de elecciones especiales en Georgia
Trump tacha de "muy decepcionante" el fallo del Supremo sobre los aranceles e impondrá uno global del 10%

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado