Trump tiene "previsto" hablar con los dirigentes de Tailandia y Camboya ante el repunte de violencia

Archivo - El centro médico de Kouk Mon, en la provincia camboyana de Oddar Meanchey, aparece dañado tras el conflicto entre Camboya y Tailandia - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este jueves mantendrá una conversación telefónica con los dirigentes de Tailandia y Camboya para que "dejen de pelear" en medio del recrudecimiento de enfrentamientos de los últimos días en su zona fronteriza que ha dejado hasta el momento al menos una quincena de muertos y cientos de miles de desplazados en ambos países.

"Creo que puedo hacerlo bastante rápido. Creo que mañana tenemos programada una llamada telefónica con Tailandia y Camboya. Creo que puedo conseguir que dejen de pelear. ¿Quién más puede hacer eso?", ha señalado ante los periodistas congregados en el Despacho Oval.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "de vez en cuando, una se reaviva y tengo que apagar esa pequeña llama" y en este sentido ha asegurado que "la apagaremos de nuevo". "Tengo previsto hablar con ellos mañana y ver si puedo. Fue una pena lo que pasó", ha lamentado.

Horas antes, las autoridades de Tailandia han afirmado "no estar preparadas" para el diálogo ni la "mediación de terceros", pese a que el mandatario estadounidense ha asegurado en los últimos días que tenía previsto hablar con los líderes de Bangkok y Nom Pen para resolver la ola de violencia.

Los enfrentamientos se han intensificado desde el 7 de diciembre, cuando las fuerzas tailandesas iniciaron una serie de ataques contra posiciones camboyanas en la frontera tras la muerte de un soldado tailandés a manos de las tropas camboyanas --informaciones que han sido rechazadas por Nom Pen--. Desde entonces, han muerto al menos 15 personas --cinco militares tailandeses y diez civiles camboyanos, incluido un niño-- y más de medio millón de personas se han visto obligadas a evacuar la zona a ambos lados de la frontera, según los últimos balances de las autoridades.