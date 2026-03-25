Trump viajará a Pekín para reunirse con Xi los días 14 y 15 de mayo

Archivo - Donald Trump y Xi Jinping durante un encuentro en Busan, Corea del Sur - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín los próximos 14 y 15 de mayo, un encuentro que estaba previsto para finales de marzo, pero que fue aplazado por la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán el 28 de febrero.

"Mi reunión con el muy respetado presidente de China, el presidente Xi Jinping, que se pospuso inicialmente debido a nuestra operación militar en Irán, se ha reprogramado y tendrá lugar en Pekín los días 14 y 15 de mayo", ha declarado en redes sociales, donde ha agregado que el mandatario del gigante asiático será recibido posteriormente junto a su esposa, Peng Liyuan, en Washington "en una fecha posterior, este año".

"Nuestros representantes de los dos países están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un acontecimiento monumental", ha asegurado el republicano.

Su mensaje llega poco después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, haya anunciado en rueda de prensa la nueva fecha del encuentro. Preguntada por si esta fecha implica que en mayo habrá terminado la guerra contra Irán, Leavitt se ha limitado a declarar que desde Washington "siempre" han "estimado aproximadamente de cuatro a seis semanas" la duración de la ofensiva.