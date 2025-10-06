Tsipras renuncia a su escaño de diputado y anuncia su vuelta al activismo político fuera de las instituciones

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro griego Alexis Tsipras (2015-2019) ha renunciado este lunes a su acta de diputado y ha anunciado que continuará con su activismo político fuera de las estructuras parlamentarias, una vez ha valorado que sentado en su escaño "no aporta nada importante" a quienes confiaron en él.

Tsipras ha explicado que no ha sido una decisión "fácil", pero que no quiere participar en un Parlamento "democráticamente debilitado" por culpa de "la mayoría" y que "no cumple con el papel que la Constitución y que la ciudadanía exigen", según recoge el diario 'Kathimerini'.

"Dejo la seguridad de los escaños parlamentarios y aspiro a regresar a la esperanzadora incertidumbre del compromiso social. No para liderar desde arriba", ha dicho el ex primer ministro griego, quien ha puesto de relieve "el poder de los movimientos populares que luchan juntos por la justicia social".

"Estoy decidido a unirme a ellos, a sus necesidades y sus esperanzas", ha anunciado Tsipras, que también ha tenido palabras para quienes hasta ahora han sido compañeros de fila en Syriza. "No seremos adversarios. Quizás pronto volveremos a navegar juntos hacia mares más hermosos", ha expresado.

Unas palabras que alimentan los rumores sobre la posibilidad de que esté planeando formar un nuevo partido. Mientras tanto, la representación de Syriza se reduciría a 25 escaños si se confirma que el lugar de Tsipras es ocupado por Theodoros Dritsas, que también abandonó la formación rumbo a Nueva Izquierda.