Los tuaregs de Malí anuncian que su bastión de Kidal está prácticamente bajo su control

Archivo - Una adolescente maliense en una escuela de Kidal - UNICEF/ROOFTOP PRODUCTIONS - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo separatista tuareg del Movimiento para la Liberación del Azawad (FLA), uno de los dos protagonistas de la oleada de ataques del sábado contra la capital de Malí, Bamako, y otros puntos del país, ha anunciado esta mañana que la estratégica ciudad de Kidal está casi bajo su control tras alcanzar un acuerdo con los efectivos rusos del Africa Corps, antiguo Grupo Wagner, grandes aliados del Ejército maliense para que abandonen sus posiciones.

La ciudad de Kidal, bastión de la rebelión tuareg, fue retomada en noviembre de 2023 por el Ejército maliense con el apoyo de combatientes del entonces grupo Wagner, poniendo fin a más de una década de control por parte de grupos rebeldes.

El responsable del anuncio ha sido el portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, quien ha explicado en redes sociales que "esta madrugada, las fuerzas del Azawad han alcanzado un acuerdo con los elementos rusos del Africa Corps para garantizar la retirada segura de estos últimos de los combates", sin que ni el Ejército maliense ni Rusia se hayan pronunciado.

En lo que respecta a los militares malienses desplegados en la ciudad, el portavoz ha asegurado que ahora mismo se encuentran "atrincherados" en antiguos campamentos de la misión de la ONU en los campamentos de la misión de la ONU en el país, la MINUSMA, y "están siendo objeto de intensos ataques aéreos con el objetivo de obligarlos a abandonar sus búnkeres".

Aunque el Ejército maliense lleva horas asegurando que la crisis está controlada, todavía quedan incógnitas como por ejemplo el paradero y el estado de salud de integrantes de la junta militar maliense tan destacados como su ministro de Defensa, Sadio Camara, uno de los objetivos principales de los ataques y al que fuentes del diario francés 'Le Figaro' llegan incluso a dar por muerto.