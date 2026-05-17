Túnez vive nueva jornada de protestas antigubernamentales por la crisis social y económica que sacude el país

Archivo - Protestas por el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales en Túnez (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La capital de Túnez ha vuelto a convertirse este sábado en escenario de una marcha de protesta que se ha desplazado desde Bab al Khadra (norte) hasta Bab al Bahr (este), congregando a activistas de la sociedad civil y ciudadanos preocupados por la situación del país.

Los manifestantes han coreado consignas que denunciaban "el deterioro de las condiciones sociales y económicas" y la subida de los precios, al tiempo que reclamaban soluciones inmediatas frente al desempleo, la escasez de inversión y las crisis sociales que afectan al país, según informaron medios locales como Tunis Afrique Presse.

El activista político Mehdi Jlassi, entrevistado durante la manifestación, ha subrayado que las autoridades "han adoptado un enfoque de seguridad para abordar una serie de cuestiones", alertando de que "las protestas sociales han adquirido claras dimensiones políticas".

El contexto de estas movilizaciones se inscribe en una serie de protestas recurrentes que Túnez ha experimentado desde la revolución de 2011 y que se han visto exacerbadas por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la percepción de un estancamiento económico, tal como reportan los medios tunecinos.

Así las cosas, la presión sobre el Gobierno no hace sino aumentar mientras la ciudadanía exige soluciones concretas a problemas estructurales que afectan al país desde hace años.

El movimiento de este sábado refleja un patrón creciente en la capital y otras ciudades del país, donde la población ha venido expresando en las calles de manera constante su descontento ante la situación económica y la falta de oportunidades laborales.