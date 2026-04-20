Una turista canadiense y un tirador mexicano muertos en un tiroteo en la pirámide de Teotihuacán (México)

Archivo - Pirámide de Teotihuacán (archivo) - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un individuo ha matado a una turista canadiense y posteriormente ha fallecido durante un incidente ocurrido este lunes en la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México. Otras siete personas están heridas.

"De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles", ha publicado el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal de México en un comunicado.

El Hospital General de Axapusco ha atendido a siete personas que resultaron heridas en el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna. Cuatro presentan lesiones por arma de fuego. Uno de los lesionados es una persona menor de edad.

Sin embargo, el responsable de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, solo ha confirmado que cuatro personas heridas: dos colombianos, un ruso y una canadiense.

La agresión ocurrió poco antes del mediodía, cuando turistas escucharon los disparos realizados por un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura.