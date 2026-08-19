Turk reclama a Zambia que cese las detenciones "arbitrarias" tras operativo durante la jornada electoral

En el centro de la imagen, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, celebra su reelección - Europa Press/Contacto/Martin Mbangweta

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado este miércoles a las autoridades de Zambia que cesen las detenciones "arbitrarias", un asunto por el que ha mostrado su preocupación un día después de que Hakainde Hichilema haya sido reelegido como presidente del país tras los comicios celebrados el pasado jueves.

"Me preocupan las noticias sobre detenciones y encarcelamientos de miembros de la oposición en Zambia, tanto antes como después de las elecciones generales del 13 de agosto", ha asegurado en un comunicado en el que ha pedido a las autoridades zambianas que "pongan fin a las detenciones arbitrarias y respeten plenamente los derechos procesales de todas las personas detenidas".

En esta línea, Turk ha defendido que "todas las detenciones y los procedimientos judiciales derivados de ellas --independientemente de la gravedad de la conducta imputada o de los cargos concretos que se les imputen-- deben ajustarse plenamente a las normas internacionales de Derechos Humanos, así como a la legislación nacional de Zambia".

Esto incluye informar a los detenidos de los motivos de su arresto así como de los cargos que se le imputan, permitirles el acceso a asistencia letrada, la comunicación con sus familias, brindarles un "trato humano" bajo custodia y ponerlos "sin demora" a disposición de un juez y garantizarles acceso a "recursos efectivos ante cualquier violación de sus derechos".

"En esta coyuntura crítica tras las elecciones, es esencial defender el respeto de los Derechos Humanos y garantizar que cualquier reclamación derivada de los comicios se exprese y se aborde de forma pacífica, y de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha agregado el abogado austriaco.

Sus declaraciones llegan después de que el liberal Hichilema haya revalidado su mandato tras obtener más del 60% de los votos, frente a su rival más cercano, el líder de la oposición Brian Mundubile, quien se ha quedado con un 38,5% de los sufragios, tal y como apuntó este martes la Comisión Electoral.

El lunes, el Gobierno confirmó la detención de once personas tras una operación desarrollada durante la jornada electoral en la capital, Lusaka, que incluyó el registro de la vivienda de Mundubile, y que tenía como objetivo una "amenaza para la seguridad del Estado" que desató un "tiroteo".

El secretario de gabinete del Gobierno, Patrick Kangwa, así lo indicó en una comparecencia difundida en redes sociales en la que además relacionó a "algunos" de los detenidos con "planes militares que implicaban a ciudadanos extranjeros y campos de entrenamiento militar ilegales".

El líder de la oposición, que ya denunció lo sucedido días antes de las declaraciones de Kangwa, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que su formación política "no tiene ninguna milicia". "Mis compañeros fueron atacados a tiros en mi presencia. Esto no fue política, fue un atentado contra la vida humana", señaló.