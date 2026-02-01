Turquía denuncia que "Israel no busca la paz" tras los últimos ataques mortales en la Franja de Gaza

El minsitro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan - Europa Press/Contacto/Ministry of Foreign Affairs

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han condenado los últimos ataques perpetrados por Israel sobre la Franja de Gaza pese al alto el fuego y ha subrayado que sus continuas vulneraciones del acuerdo de paz para el enclave palestino revelan que el país hebreo "no busca la paz en la región".

"Estos ataques, llevados a cabo en un momento en que el proceso de paz en Gaza ha entrado en una nueva fase, amenazan los esfuerzos internacionales encaminados a establecer la calma y la estabilidad y demuestran una vez más que Israel no busca la paz en la región", reza un comunicado difundido este sábado por el Ministerio de Exteriores turco.

Ankara ha hecho hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional "cumpla con su responsabilidad de avanzar en el proceso de paz", poniendo el foco sobre Israel, país al que ha exigido que "cumpla todas las disposiciones del Plan de Paz", especialmente "la preservación del alto el fuego y el suministro sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza".

En las últimas 24 horas, casi una treintena de personas han fallecido, entre ellas una familia entera, en los ataques efectuados por Israel en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Al Mauasi, en el centro-sur y en la costa del enclave, respectivamente.

Estos fallecidos están parcialmente incluidos en la última actualización de víctimas proporcionada por el Ministerio de Sanidad gazatí este sábado y que cifra en 17 los muertos (12 de ellos en los ataques mencionados) y en 49 los heridos en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, desde el inicio del alto el fuego Israel ha matado a 509 personas y herido a 1.405 para un total, desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, de 71.769 palestinos muertos y 171.483 heridos.