Turquía denuncia "restricciones ilegales" de pesca de Grecia en zonas que no son de su jurisdicción

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, tras reunirse con su homóloga finlandesa, Elina Valtonen. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han denunciado este martes que Grecia ha establecido prohibiciones "ilegales" de pesca en zonas del mar Egeo y el mar Mediterráneo oriental donde "no tiene jurisdicción", insistiendo en que los mapas publicados por las autoridades helenas "contravienen el Derecho Internacional".

De esta forma, el Ministerio de Exteriores turco ha afeado que Atenas impone "restricciones ilegales" a la pesca en zonas que suponen seis millas náuticas, unos 9,65 kilómetros, más allá de su territorio, "en áreas y zonas marítimas donde no tiene jurisdicción, y en aguas internacionales". "Son nulas y sin efecto para Turquía", ha asegurado.

"Los mapas que trazan fronteras marítimas imaginarias entre Turquía y Grecia en los mares Egeo y Mediterráneo, y que violan la jurisdicción marítima turca en estas zonas, no son válidos", ha señalado Ankara tras rechazar la decisión de las autoridades griegas sobre las limitaciones marítimas.

En este sentido, avanza que no aceptará ninguna "medida unilateral e ilegal" que pueda imponerse a las actividades de la flota turca. "Reiteramos que Turquía mantiene su posición de que debe adoptarse un enfoque sincero e integral para la resolución de problemas sobre la base del Derecho Internacional, la equidad y la buena vecindad, en el marco de la Declaración de Atenas sobre Relaciones de Amistad y Buena Vecindad", ha indicado, haciendo referencia a un acuerdo firmado en 2023 entre ambos países.