Turquía pierde contacto con el avión en el que viaja el jefe del Ejército de Libia

Archivo - Bandera de Libia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado este martes que ha perdido el contacto con un avión que había despegado de la capital turca, Ankara, con destino a Trípoli y en el que iban a bordo cinco personas, incluido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Gobierno de Unidad de Libia, Mohamed ali Ahmed al Hadad.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha indicado que han perdido contacto a las 20.52 horas (hora local) con un avión que había despegado a las 20.10 tras haber solicitado una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, al suroeste de Ankara. "Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto", ha indicado a través de su perfil en X.

Las autoridades de Libia reconocidas internacionalmente han informado de que el primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, ha formado una equipo de crisis para comunicarse con las autoridades turcas y tomar todas las medidas necesarias para determinar el lugar en el que se encuentra la aeronave y sus pasajeros, según informa la agencia de noticias libia LANA.