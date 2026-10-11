Turquía prohíbe el acceso de coches eléctricos a instalaciones militares por motivos de seguridad

Archivo - El caza de quinta generación turco KAAN - -/Turkish Presidency/Dpa - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la empresa turca de defensa TEI, Mahmut Aksit, ha informado este domingo de que su organización y otras empresas turcas del sector han prohibido el acceso de coches eléctricos de fabricación extranjera a sus instalaciones por motivos de seguridad.

"Aquí en Turquía, nosotros, Aselsan, Roketsan, Havelsan y TEI ya no permitimos la entrada de coches eléctricos extranjeros a nuestras instalaciones", ha afirmado Aksit durante un acto en Denizli recogido por la agencia de noticias turca Anatolia.

"Es porque tienen muchos sensores, cámaras y otros dispositivos que pueden mapear toda la zona y no somos nosotros los que los controlamos", ha argumentado.

Sí permiten en camibio los coches fabricados en Turquía "porque nosotros controlamos tanto el software como los propios sistemas (...), pero el riesgo es significativo".

"Si controlas el software puedes cambiar contraseñas, modificar el software y hacer que el sistema sea seguro de nuevo. Pero si el software o el control están en otras manos, el vehículo lamentablemente hará lo que quiera esa persona", ha señalado.

Aksit ha explicado que las cámaras, sensores y software utilizado en los coches eléctricos deben ser evaluados desde el punto de vista de la seguridad. TEI es una filial de Turkish Aerospace Industries (TAI), empresa que desarrolla el caza de quinta generación turco Kaan.