Turquía protesta contra la renovación del mandato de la misión de la ONU en Chipre

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno turco ha criticado la renovación, un año más, de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (la UNFICYP por sus siglas en inglés) por haber sido aprobada sin consulta previa con las autoridades turcochipriotas en un ejemplo más de las desavenencias históricas que afectan a la isla.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país. En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares.

En un comunicado remitido este sábado, el Ministerio de Exteriores turco critica que la renovación del mandato ha sido efectuada "sin obtener el consentimiento de la parte turcochipriota como uno de los dos pueblos soberanos iguales de la isla" y que, por lo tanto, es "contrario a las prácticas y principios establecidos de Naciones Unidas".

"La Fuerza de Mantenimiento de la Paz lleva a cabo sus actividades en el territorio de la República Turca del Norte de Chipre solo gracias a la buena voluntad de sus autoridades", ha añadido Ankara.

UN DESPLIEGUE POSIBLEMENTE INNECESARIO

Es más, Turquía cuestiona, en su comunicado de este sábado, la propia necesidad de este despliegue, al que encima ha acusado de partidista.

"Dado que es el Ejército turco y no esta fuerza quien ha mantenido la paz en la isla durante medio siglo, surgen serias dudas sobre su razón de ser", porque "ni siquiera puede mostrar un enfoque justo y equilibrado hacia ambas partes en la zona de amortiguación que administra", ha denunciado.

Esta crítica se ha extendido al propio Consejo de Seguridad de la ONU, donde fue aprobada la extensión del mandato, porque Ankara entiende que su actitud "retrasa una solución justa, duradera y sostenible basada en la realidad de la isla".

"Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que trate a ambas partes de la isla por igual y a que finalmente comience a realizar esfuerzos sinceros para lograr una solución", ha añadido el Ministerio de Exteriores turco. Dicho arreglo, entiende Ankara, pasa por "la coexistencia de los dos Estados en la isla", la reafirmación de "los derechos inherentes del pueblo turcochipriota y "su estatus internacional igualitario".

Las autoridades grecochipriotas, por contra, han celebrado la renovación del mandato. El ministerio de Exteriores de Chipre, en un comunicado también remitido este sábado, ha aprovechado para denunciar "constantes violaciones que las fuerzas de ocupación cometen en la zona de amortiguación", en referencia a la construcción de carreteras por parte de los turcochipriotas en el área, y que Ankara defiende como "proyectos humanitarios".

"Esperamos retomar las negociaciones lo antes posible con el objetivo de lograr una solución integral de la cuestión de Chipre de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", añade el Ministerio de Exteriores chipriota.