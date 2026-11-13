Turquía y Qatar firman un acuerdo de defensa mutua

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en un viaje a Doha en julio. - Turkish presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, han firmado este viernes un Acuerdo de Defensa Mutua que servirá para elevar la cooperación en materia de industria de la defensa, en el marco de una serie de pactos en distintos sectores con los que ambos países "llevarán la hermanad a una nueva dimensión".

La firma ha tenido lugar en el contexto del viaje del emir qatarí a Turquía y trata de acercar más a dos países que ya cuentan con un Acuerdo de Asociación Comercial y Económica, que entró en vigor el año pasado.

Erdogan ha incidido en que con este paso Turquía busca desarrollar y diversificar su colaboración con Doha en varios sectores, incluyendo el energético y la cooperación en materia de industria de la defensa.