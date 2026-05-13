Turquía retira las restricciones al comercio directo con Armenia en medio de la mejora de sus lazos

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado este miércoles la retirada de las restricciones al comercio directo con Armenia, un paso aplaudido inmediatamente desde Ereván y que llega en medio del acercamiento protagonizado entre ambos países durante los últimos años tras más de 30 años de tensiones y fronteras cerradas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Oncu Keçeli, ha encuadrado la decisión en las "medidas de confianza adoptadas en el marco del proceso de normalización con Armenia, en marcha desde 2022", antes de afirmar que "los preparativos burocráticos para el comienzo del comercio directo entre Turquía y Armenia fueron completados el 11 de mayo".

"Todavía están en curso los trabajos técnicos y burocráticos necesarios para la apertura de la frontera común entre los dos países", ha explicado, antes de afirmar que "ahora es posible designar Turquía/Armenia como destino final o punto de origen para los bienes transportados de Turquía a Armenia a través de un tercer país, y viceversa".

Así, ha recalcado que "a la vista de la oportunidad histórica para reforzar una paz y prosperidad duraderas en el Cáucaso sur, Turquía seguirá contribuyendo al desarrollo de las relaciones económicas y a hacer avanzar aún más la cooperación en beneficio de todos los países y pueblos de la región", según un comunicado publicado por la cartera turca.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores armenio ha aplaudido la decisión, que ha descrito como "otro resultado del proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía". "Esta decisión es significativa desde la perspectiva de la expansión del comercio y los vínculos entre los círculos empresariales de ambos países, la promoción de la conectividad económica y la garantía de la paz y la prosperidad en la región", ha argumentado.

"Nos gustaría destacar que este es un paso importante hacia el desarrollo de relaciones plenas y normales entre los dos países, que pueden encontrar su continuación lógica mediante la apertura de la frontera entre Armenia y Turquía y el establecimiento de relaciones diplomáticas", ha adelantado Ereván.

Turquía cortó sus relaciones con Armenia en 1993 a raíz de la ocupación armenia de la región azerí de Nagorno Karabaj, que proclamó su independencia e instauró unas instituciones separatistas rechazadas por Azerbaiyán, que en 2023 logró recuperar el territorio tras varias ofensivas militares en esta zona, de mayoría armenia.

Ankara y Ereván nombraron en 2021 enviados especiales y abrieron un diálogo para restablecer lazos diplomáticos, un proceso marcado por el respaldo de Turquía a Azerbaiyán y por la negativa de las autoridades turcas a reconocer el genocidio perpetrado a principios del siglo XX contra la comunidad armenia en el entonces Imperio Otomano.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, a pesar de ser reconocido como tal por parte de numerosos estudiosos y países de la comunidad internacional, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo por parte del Imperio Otomano.