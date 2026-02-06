Turquía y la UE avanzan hacia la modernización de la Unión Aduanera para que "alcance todo su potencial"

La comisaria de Ampliación, Marta Kos, y el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turquía y la Unión Europea han reafirmado este viernes en Ankara la importancia de la integración económica entre ambas partes y han expresado su voluntad de avanzar hacia la modernización de la Unión Aduanera con el objetivo de reforzar la competitividad, la seguridad económica y la resiliencia mutua.

Así lo han señalado este viernes en un comunicado conjunto la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, tras una reunión celebrada en la capital turca para abordar el estado de las relaciones entre Ankara y la Unión Europea.

En el plano económico, Fidan ha subrayado la "creciente urgencia" de modernizar la Unión Aduanera ante un entorno comercial cada vez más complejo, marcado por los cambios en el comercio mundial, las incertidumbres geopolíticas y económicas y los desafíos de las transiciones ecológica y digital.

Según el escrito, ambas partes coinciden en la necesidad de seguir colaborando para mejorar la aplicación de la Unión Aduanera y comparten la voluntad de "allanar el camino" hacia su modernización, con el fin de "alcanzar todo su potencial".

ESTATUS DE TURQUÍA COMO PAÍS CANDIDATO

Durante el encuentro, ambas partes han reafirmado asimismo el estatus de país candidato de Turquía, subrayando la importancia de las relaciones entre Ankara y la UE, que califican de "estratégicas" para promover la estabilidad regional y la resiliencia económica.

El comunicado recoge, además, los avances registrados durante el último año en la relación, entre ellos la celebración de cinco diálogos de alto nivel, que han permitido mantener un compromiso sostenido en distintos ámbitos de interés común.

Las dos partes destacan igualmente el mantenimiento del apoyo de la UE a los esfuerzos de Turquía para acoger a refugiados, una cuestión que --señalan-- sigue siendo un eje central de la cooperación bilateral.

En materia de movilidad, Ankara y Bruselas han celebrado la reciente decisión de la Comisión Europea que facilita la concesión de visados Schengen de entradas múltiples a ciudadanos turcos y han subrayado la importancia de seguir avanzando en el diálogo sobre la liberalización de los permisos.

Además, han mostrado su voluntad de coordinarse más estrechamente para configurar la agenda regional de conectividad, que abarca sectores como la energía, el transporte, la digitalización y el comercio, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y al crecimiento sostenible en regiones como el mar Negro, el Cáucaso Sur y Asia Central.

Ambas partes han acogido asimismo la reanudación gradual de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones en Turquía y han manifestado su intención de reforzar la cooperación para apoyar proyectos innovadores y sostenibles tanto en el país como en regiones vecinas.

ESTÁNDARES DE DDHH Y TERREMOTO DE 2023

Por su parte, Kos ha recordado que el diálogo sobre el Estado de derecho y los estándares democráticos constituye "una parte integrante" de las relaciones entre ambos, y ha valorado la implicación de Ankara en el proceso informal sobre Chipre bajo los auspicios de Naciones Unidas como un elemento para "generar confianza".

La comisaria ha insistido, además, en la necesidad de prevenir la "elusión" de las sanciones de la Unión Europea por parte de todos los Estados, un elemento que, según ha recordado, forma parte de los compromisos vinculados a la relación con la UE.

Por otro lado, ha recordado también la respuesta europea tras los terremotos que afectaron al sur de Turquía en 2023, reiterando la "plena solidaridad" de la Unión Europea con el país y destacando los 1.000 millones de euros movilizados para ayuda de emergencia y reconstrucción.

Una actuación que también ha valorado el ministro de Asuntos Exteriores turco, quien ha subrayado que la solidaridad demostrada tras los seísmos refleja la importancia de la cooperación entre ambas regiones "en todos los ámbitos" para la seguridad, la estabilidad y el bienestar del continente europeo.