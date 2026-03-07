Tusk advierte del beneficio para Moscú si EEUU levanta las sanciones al petróleo ruso

El primer ministro polaco, Donald Tusk - Europa Press/Contacto/Marcin Banaszkiewicz/Fotonew

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido este sábado de que Estados Unidos podría beneficiar al Gobierno ruso si finalmente decide levantar las sanciones impuestas a las exportaciones de petróleo rusas como forma de aliviar la presión sobre el precio internacional del crudo tras el ataque estadounidense a Irán.

"La guerra en Oriente Próximo continúa y el caos se propaga. El precio del petróleo sube. Washington podría levantar las sanciones sobre el petróleo ruso. ¿Quién gana realmente?", ha afirmado Tusk en un mensaje publicado en redes sociales.

Tusk reacciona así al anuncio de Washington del pasado jueves, en el que informó de que había autorizado a India a comprar durante un mes el petróleo ruso que ya estuviera embarcado en petroleros.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reconoció que están estudiando levantar parte de las sanciones impuestas a Rusia con motivo de la invasión de Ucrania para reducir el alza del precio del petróleo.

"Hay cientos de millones de barriles de petróleo sancionado en el agua y al levantar esas sanciones el Tesoro puede generar suministro", argumentó. "Estamos estudiándolo. Vamos a anunciar medidas para aliviar al mercado", añadió.