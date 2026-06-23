Tusk afirma que no avivará la tensión con Ucrania y apuesta por dejar atrás "el trauma del pasado"

Donald Tusk, primer ministro de Polonia. - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha explicado este martes que a su país, atendiendo a sus intereses de seguridad, no le conviene enturbiar la relación con Ucrania y ha apostado por dejar atrás aquellas construidas en "el trauma del pasado", tras la reciente disputa por sus interpretaciones de la memoria histórica.

"Teniendo en cuenta la seguridad estratégica y los intereses de Polonia, y estoy convencido de que lo mismo se aplica en Ucrania, (....) no contribuiré de ninguna manera a avivar esta tensión", ha declarado Tusk al inicio de la reunión del gabinete, después de que le fuera retirada al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco.

Zelenski fue despojado de esta insignia por orden del presidente polaco, Karol Nawrocki, después de que aceptara nombrar a una unidad del Ejército ucraniano con la denominación 'Héroes del UPA', en alusión a una milicia ultranacionalista señalada en Polonia por cometer masacres durante la II Guerra Mundial.

Tusk ha señalado que "resulta muy fácil hoy día" incitar al odio entre ambas partes por estos asuntos del pasado y ha reconocido que si bien "esto puede conducir a un éxito político (...) aparente", a la larga lo que más beneficia a ambos pueblos es cooperar y tejer de la mejor manera posibles sus relaciones.

"Estoy convencido de que a Polonia le conviene a largo plazo construir las mejores relaciones posibles, basadas en una visión de futuro, no en el trauma del pasado", ha valorado el primer ministro, según ha recogido la agencia estatal de noticias, PAP.

"Construir una buena relación no solo es una muestra de decencia en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, sino que también trae beneficios", ha destacado Tusk, quien ha puesto en valor iniciativas como la conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania que se celebra esta semana en la ciudad polaca de Gdansk.

"Hemos ayudado a preparar 200 acuerdos y contratos para la conferencia (...) Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares (...) Independientemente de quién esté obstaculizando nuestro trabajo en Varsovia y Kiev, esta conferencia se llevará a cabo de una forma u otra", ha remarcado.

Hace unos días, el presidente ucraniano pareció restar importancia a la retirada de esta condecoración y la enmarcó en las dispuestas de política interna del país, en un momento, dijo, en el que Nawrocki busca que su partido vuelva a ser la primera fuerza del país, ahora por detrás de la de Tusk.

Zelenski envió el sábado por correo la Orden del Águila Blanca. Ese mismo día los otros expresidentes ucranianos condecorados con esta insignia, Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko y Petro Poroshenko, anunciaron que renunciaban a ella como muestra de solidaridad hacia el actual jefe de Estado.