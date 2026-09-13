Tusk convoca de urgencia al Gobierno polaco tras el ataque ruso en el lado ucraniano de la frontera

El primer ministro polaco, Donald Tusk (archivo) - Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Zuma Press / Euro

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha convocado una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno polaco en respuesta al ataque ruso de este domingo en territorio ucraniano aunque muy cerca de la frontera con Polonia.

"La escalada de las acciones de la Federación Rusa es un hecho y estos ejemplos están cada vez más cerca de la frontera", ha afirmado Tusk en una comparecencia pública en la que ha advertido que "lamentablemente no podemos descartar que esta escalada no afecte a nuestro territorio". "Espero que no lleguemos al peor escenario", ha apuntado, según recoge la prensa polaca.

Tusk ha destacado que las informaciones propias y de los países aliados habían alertado de una "posible escalada". "Un ataque o intento de paralizar los pasos fronterizos no es la primera vez que pasa", ha señalado antes de citar casoso como el de Moldavia.

"Sabíamos que el plan ruso incluiría un intento de desorganizar, paralizar e incluso destruir los pasos fronterizos ucranianos, así que esto también afecta a nuestro país", ha planteado.

Un tren ha sido atacado con un dron, concretamente su locomotora, en Volin aunque no hay información sobre daños personales. Las autoridades ucranianas han informado de que en el tren atacado viajaban 206 personas y han subrayado que no hay heridos. Los vídeos difundidos en redes sociales muestran a pasajeros huyendo del lugar.

Otro dron ha impactado contra un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin, "a unos 800 metros de la frontera polaca", ha explicado el portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Dariusz Sienicki, en declaraciones al portal de noticias polaco Wirtualna Polska.