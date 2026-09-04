La UA aplaude la resolución para abandonar la proyección de Mercator y respaldar mapas cartográficos más fieles

Archivo - La Asamblea General de Naciones Unidas - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud Ali Yusuf, ha aplaudido este viernes la resolución aprobada en la Asamblea General de la ONU "en favor de una representación cartográfica más justa y más fiel" tanto de África como de otras regiones del mundo", una iniciativa que insta a la comunidad internacional a abandonar la proyección de Mercator.

"La adopción de esta resolución marca un avance importante. Diseñada en el siglo XVI para responder a las necesidades de la navegación, la proyección de Mercator no restituye fielmente las superficies relativas de las diferentes regiones del mundo y da una representación visual considerablemente reducida del tamaño real del continente africano", ha explicado en un comunicado.

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a los países africanos y a Togo, principal impulsor de la medida, que ha "llevado esta iniciativa" a la Asamblea "en nombre de África y ha contribuido a movilizar un amplio apoyo en el seno de la comunidad internacional".

"Más allá de la cartografía, esta iniciativa recuerda la importancia de representar a África sobre la base de realidades objetivas y científicamente establecidas. El presidente de la Comisión insta, a este respecto, a las instituciones internacionales, los sistemas educativos, las editoriales y los actores del sector digital a favorecer progresivamente el uso de representaciones cartográficas más fieles a las superficies reales", ha dicho.

"África debe ser representada tal como es: en sus verdaderas dimensiones y en su justo lugar en el mundo", ha agregado.

El texto --aprobado con 164 votos a favor y uno en contra, el de Estados Unidos, con seis abstenciones-- alude a que las "distorsiones cartográficas en el tamaño de los continentes, heredadas de la historia, han contribuido a percepciones erróneas, dando lugar en particular a una minimización simbólica de África en el imaginario colectivo".

Asimismo, el documento enfatiza "la necesidad de promover representaciones cartográficas del globo más precisas y científicamente fundamentadas", mientras que también alienta a los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales y a otras entidades pertinentes a adoptar la proyección de Equal Earth, que muestra los países y continentes con sus tamaños proporcionales.

El diseño, introducido por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569 para facilitar la navegación, sigue siendo el estándar mundial pese a que aumenta la distorsión a medida que una región geográfica se aleja del ecuador.