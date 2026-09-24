Ucrania aborda con Irán "pasos mutuos" para evitar "un mayor aumento de las tensiones" bilaterales

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa en Kiev en septiembre de 2026 (archivo) - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha asegurado este jueves que durante las últimas horas abordó con su homólogo de Irán, Abbas Araqchi, "pasos mutuos" para evitar "un mayor aumento de las tensiones" bilaterales, azuzadas por la invasión rusa de Ucrania y la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, con acusaciones cruzadas sobre apoyo a las partes.

"La diplomacia trata de conversaciones directas, incluso en circunstancias desafiantes", ha sostenido Sibiga en un mensaje en redes sociales tras su encuentro con Araqchi en la ciudad estadounidense de Nueva York, en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Así, ha reseñado que ambos han acordado "mantener abiertos los canales de comunicación existentes", al tiempo que ha puntualizado que también abordaron la situación en Oriente Próximo y Europa, "así como sobre las diversas vías de los esfuerzos de paz en marcha". "Reiteré la postura de Ucrania a favor de restablecer cuanto antes la paz y la estabilidad en ambas regiones", ha zanjado.

Por su parte, las autoridades de Irán no se han pronunciado por ahora sobre el encuentro, del que Sibiga ha publicado fotografías, después de que Teherán asegurara a principios de agosto que suspendió a última hora un ataque contra Ucrania en respuesta a un ataque ucraniano contra un carguero iraní en el mar Caspio.

Las autoridades iraníes afirmaron que habían preparado un ataque contra tres puntos del país europeo y argumentaron que optaron por suspenderlo después de que Kiev emitiera "disculpas" por el ataqu contra el mercante, que se saldó con la muerte de uno de los tripulantes y llevó a Teherán a alertar de que el incidente no quedaría "impune".

Ucrania, que ha acusado en numerosas ocasiones a Irán de apoyar militarmente a Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, ha lanzado varios ataques contra buques próximos al litoral ruso en el mar Caspio y el mar Negro, provocando críticas por parte de países afectados por este tipo de bombardeos, entre ellos India.