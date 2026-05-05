Ucrania acusa a Egipto de desoír sus "repetidas advertencias" y aceptar grano robado

Archivo - Andri Sibiga, ministro ucraniano de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha acusado este martes a Egipto de desoír sus "repetidas advertencias" y aceptar 26.900 toneladas de grano ucraniano robado, en la que ha sido la cuarta ocasión en la que Rusia descarga en puertos egipcios desde abril.

"A pesar de las repetidas advertencias, el buque 'Asomatos' se le ha permitido descargar 26.900 toneladas de trigo ucraniano robados en Abu Quir", según ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, en sus redes sociales.

"Ucrania es un país que ha desempeñado su papel para garantizar la seguridad alimentaria de Egipto durante muchos años y no entendemos por qué nuestros socios egipcios no nos devuelven el favor al aceptar grano ucraniano robado", ha reprochado.

Sibiga ha explicado que días atrás, la Fiscalía General de Ucrania se puso en contacto de manera formal con el Ministerio de Justicia de Egipto para hacerle saber que el buque transportaba una "carga ilícita" que había sido exportada desde la península de Crimea a través de la empresa ya sancionada Agro Frigat.

Las autoridades ucranianas facilitaron "todos los datos necesarios y las bases legales para incautar el buque y su carga", ha afirmado Sibiga, que ha señalado que "los bienes robados en territorios ocupados deben ser confiscados".

"El saqueo no es comercio y la complicidad solo alimenta mayor agresión", ha dicho el ministro de Exteriores de Ucrania, instando a Egipto a "respetar el Derecho Internacional", así como "sus propias promesas" hechas a Kiev.

En las últimas semanas las autoridades ucranianas volvieron a poner de relieve los acuerdos comerciales con el supuesto grano robado durante la invasión que las empresas rusas llevaban a cabo con ciertos países, entre ellos Egipto, Turquía, Argelia, o Israel, con quien sostuvo en los últimos días un cruce de reproches.

El propio Sibiga y su par israelí, Gideon Saar, utilizaron la semana pasada las redes sociales para dirimir sus diferencias sobre cómo abordar esta cuestión. El ucraniano denunció la supuesta inacción de su homólogo y el resto de autoridades, mientras que este le afeó no haber utilizado los cauces oficiales adecuados.

El buque 'Panoramitis', con supuesta carga robada, tenía previsto atracar en el puerto de Haifa, norte de Israel, algo que al final no hizo, según Sibiga, por la presión de Ucrania, mientras que Saar, que criticó las "lagunas" de la acusación, apuntó a que la embarcación decidió por propia iniciativa no hacerlo.

Ucrania sostiene que desde el comienzo de la invasión de Rusia en febrero de 2022, se han exportado más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas con un valor total superior a los 20.000 millones de grivnas (unos 387 millones de euros) desde los "territorios temporalmente ocupados".