Ucrania afirma que Orbán es una "amenaza" para Hungría y advierte de que responderá a los actos "hostiles"

Andri Sibiga, ministro de Exteriores de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha advertido de que "el periodo de 'ignorancia' diplomática ha concluido" y responderá como se merezca a las manifestaciones "hostiles" que llegan desde el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al que ha calificado de "amenaza para su pueblo".

"Creo que el primer ministro de Hungría es una amenaza para su pueblo", ha valorado Sibiga con respecto a Viktor Orbán, al que ha acusado de usar la guerra de Ucrania con fines electoralistas, en vísperas de las legislativas del 12 de abril.

Así, el jefe de Exteriores ha denunciado que "la retórica antiucraniana" es un tema recurrente del Gobierno de Orbán, que está "convirtiendo artificialmente" a Ucrania "en un factor de la campaña electoral".

El jefe de la diplomacia ucraniana ha explicado que Kiev se está preparando para diferentes escenarios tras las elecciones en Hungría y ha advertido de que responderán "con decisión ante cualquier manifestación hostil", pero no así ante "cada tontería" que llega desde el Gobierno húngaro y sus funcionarios.

"Creo que hemos respondido con suficiente decisión y hemos demostrado que estamos dispuestos a actuar si es necesario, pero no vamos a perder el tiempo cada vez", ha manifestado en una entrevista para el digital ucraniano European Pravda.

Con todo, Sibiga ha subrayado que "no hay otra opción que conseguir el voto de Hungría" para la tan anhelada adhesión de Ucrania a la UE y que por lo tanto, esperarán cualquier cambio que "permita levantar este veto" tras las elecciones que se celebran en apenas poco más de dos meses en ese país.

Sibiga ha remarcado que Orbán es el "único obstáculo" que impide la adhesión de Ucrania en la Unión Europea y que "está bloqueando la inclusión de una parte del pueblo húngaro en el espacio común europeo", en alusión a la región ucraniana de Transcarpacia, que cuenta con una importante población de origen húngaro.