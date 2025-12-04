Ucrania asegura que sus tropas siguen en Pokrovsk pero admite una situación "extremadamente difícil"

Archivo - Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el centro, rodeado de militares del Ejército. - Europa Press/Contacto/Ukrainian Presidential Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este jueves que sus tropas siguen combatiendo en el norte de la localidad de Pokrovsk, un importante centro industrial situado en la provincia de Donetsk, pero han admitido que la situación es "extremadamente difícil" ante las ofensivas de las tropas rusas.

"Seguimos atravesando un momento extremadamente difícil. Por eso, estoy trabajando con los comandantes desplegados sobre el terreno, con las brigadas, los regimientos y los batallones", ha aseverado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

En este sentido, ha aseverado que "la batalla continúa" en el norte, donde siguen estando presentes. "En esta zona, estamos bloqueando los intentos del enemigo de acumular tropas de infantería y seguir avanzando", ha indicado en un comunicado difundido a través de Facebook.

"En las propias ciudades, nuestros soldados siguen teniendo el control de algunas áreas", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que los comandantes ucranianos "tienen clara la importancia de preservar la vida del personal desplegado" en un momento en que "las fuerzas de ocupación no temen perder efectivos".

Asimismo, ha explicado que está "manteniendo las posiciones". "La lucha continúa", ha añadido.