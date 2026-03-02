Ucrania ataca con drones una de las terminales petroleras rusas más grandes en el mar Negro

Militar ruso, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha informado este lunes de un nuevo ataque con drones sobre la terminal petrolera ubicada en el puerto de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, una de las instalaciones de este tipo más grandes del país, situada a orillas del mar Negro.

Los drones han alcanzado buques de guerra, media docena de petroleros y un sistema de misiles antiaéreo modelo Pantsir-S2, que se encontraba en las instalaciones de la terminal petrolera de Sheskharis, informa una fuente del SBU a la agencia ucraniana Ukrinform.

La terminal de Sheskharis es un importante complejo portuario y marítimo, encargado de la recepción, almacenamiento y envío de petróleo, así como una de las más grandes y estratégicamente importantes de Rusia. Estas instalaciones ya habían sido dañadas con anterioridad en otro ataque ucraniano en noviembre de 2025.

Por su parte, las autoridades rusas han confirmado un incendio en estas instalaciones. El alcalde de Novorosisk, Andrei Kravchenko, ha detallado que el fuego se produjo en la terminal de almacenamiento de combustible del muelle.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este lunes de que sus defensas han logrado interceptar en las últimas 24 horas hasta 680 drones, cuatro bombas aéreas guiadas, tres proyectiles HIMARS de fabricación estadounidense y dos misiles de largo alcance Neptune, de fabricación ucraniana.