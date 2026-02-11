Ucrania cifra en cerca de 1,25 millones las bajas en combate sufridas por Rusia en el marco de la invasión

Un militar del Ejército de Ucrania en una posición de artillería en la provincia de Sumi, en el marco de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Francisco Richart

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas ucranianas han cifrado este miércoles en cerca de 1,25 millones las bajas en combate sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, entre muertos y heridos, sin que Moscú haya dado datos en este sentido desde hace meses.

Así, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en redes sociales que "las pérdidas total en combate del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 11 de febrero de 2026 son de cerca de 1.249.380, incluidas 820 en los combates registrados durante las últimas 24 horas.

El balance resalta además que las tropas rusas han perdido 11.661 carros de combate, 24.020 vehículos blindados de combate, 37.148 sistemas de artillería, 435 aviones, 347 helicópteros, 28 barcos y dos submarinos. "Los datos están siendo actualizados", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cifró la semana pasada en 55.000 el número de militares fallecidos en combate, entre más de 100.000 ucranianos muertos desde el estallido del conflicto, que habría dejado además "un gran número" de personas desaparecidas, según sus palabras.

"Hablamos de decenas de miles de muertes, más de 100.000. En Ucrania, oficialmente en el campo de batalla, el número de soldados muertos, ya sean militares de carrera o personas movilizadas, es de 55.000. Hay un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas", sostuvo en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa France 2.

La guerra, desatada por la citada orden de invasión por del presidente ruso, Vladimir Putin, lleva activa más de tres años y medio y tiene su epicentro en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han logrado numerosos avances durante los últimos meses, sin que los esfuerzos internacionales para que las partes logren un acuerdo de paz hayan dado frutos.