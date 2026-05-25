Ucrania cifra en cerca de 3.000 los ciudadanos africanos que combaten en el Ejército ruso desde 2022

Militares rusos, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han cifrado en 2.965 los ciudadanos de una treintena de países africanos han combatido o lo siguen haciendo en las filas del Ejército ruso, una gran parte de ellos reclutados bajo "promesas engañosas", cuando se celebra este lunes en varias partes de ese continente el Día de África.

La cifra ha sido facilitada por la responsable del Departamento de África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Liubov Abravitova, en una entrevista para Ukrinform, en la que no descarta que pueda ser aún mayor ya que para este año, el Gobierno ruso plantea otra movilización de al menos 18.500 extranjeros.

Abravitova ha detallado que son 36 los países africanos que en algún momento del conflicto han contado con presencia en las Fuerzas Armadas de Rusia, pero con especial predominancia de Kenia, Ghana, Egipto, Nigeria, Uganda, o Camerún.

"Rusia utiliza diversos mecanismos de reclutamiento, desde promesas engañosas de becas gratuitas hasta el reclutamiento a través de estructuras religiosas", ha apuntado Abravitova, que apuesta por que Ucrania aborde de manera individual con cada uno de estos países esta situación.

"En varios países es posible un diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones para contrarrestar este fenómeno", ha dicho la responsable de esta oficina de Exteriores, que destaca la colaboración de países como Ghana, pero también la "falta de implicación política" para resolver este asunto, como en Nigeria.

En Kenia, por ejemplo, la presión y la "indignación" de la opinión pública forzó al Gobierno a hablar con Moscú por estas prácticas, que afectaban a más de mil de sus ciudadanos. "Rusia declaró su disposición a dejar de reclutar kenianos, pero nosotros seguimos registrando su presencia en la zona de combate", ha dicho.

La alto cargo ucraniana ha señalado que se trata de una cuestión "bastante complicada", entre otras cosas, porque en muchos países africanos no está permitido por ley desempeñarse como mercenario, por lo que muchas de estas personas se enfrentar a consecuencias legales si regresan a sus lugares de origen.

"La situación con la contratación de africanos requiere un enfoque individualizado tanto para cada país como para cada caso. Algunos prisioneros de guerra afirman que fueron engañados y que se les prometió trabajo en el sector civil, pero también hay quienes tomaron conscientemente la decisión de convertirse en mercenarios militares", ha dicho.

Desde el inicio de la invasión, la presencia de mercenarios extranjeros en ambos bandos ha sido una constante. En el caso de Ucrania, bajo bandera de la Legión Internacional de las Fuerzas Armadas, mientras que Rusia se ha servido de sus redes globales de reclutamiento, principalmente en África y Sudamérica, pero también en países que históricamente se han situado bajo la órbita de Moscú.