Las autoridades prorrusas de Donetsk denuncian la muerte de cuatro personas en ataques ucranianos

Archivo - Un hombre inspecciona los escombros de un edificio alcanzado por los ataques de Ucrania sobre la ciudad de Górlovka, en Donetsk. - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades prorrusas de Donetsk han denunciado este lunes la muerte de cuatro personas en un ataque ucraniano sobre la ciudad de Górlovka, en el este del país, ubicada en la zona bajo control de Moscú.

El alcalde de la localidad, Ivan Prijodko, ha confirmado la muerte de estas cuatro personas, entre las que hay dos menores de edad. "Eterno recuerdo para las víctimas inocentes. Condolencias a sus familiares y amigos", ha expresado en sus redes sociales.

En las últimas horas se han confirmado además dos muertos más en territorio ruso como consecuencia de la ofensiva ucraniana, en respuesta a los ataques masivos lanzados por Moscú sobre Kiev este domingo, uno de los más potentes de los últimos tiempos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022.

Por otro lado, los ataques rusos de las últimas horas se han cobrado también la vida de otras tres personas, dos de ellas en la ciudad de Kramatorsk, uno de los escasos bastiones ucranianos en un este del país, ampliamente ocupado por Rusia.

El alcalde de Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, ha informado de que el Ejército ruso ha lanzado cinco bombas FAB-250 sobre la ciudad, dañando una quincena de edificios civiles, dejando además algunos heridos.

Mientras tanto, en Derhachi, provincia de Járkov, una persona ha muerto y una veintena más han resultado heridas por ataques del Ejército ruso. Al menos otras diez personas más se han visto afectadas también en Pavlogrado, provincia de Dnipropetrovsk.