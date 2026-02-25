Ucrania cifra en más 1.700 los combatientes africanos que luchan junto al Ejército ruso

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en rueda de prensa junto a su homólogo de Ghana. - Europa Press/Contacto/Kirill Chubotin

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha cifrado este miércoles en más de 1.700 los combatientes africanos que luchan del bando ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.

"Según nuestros datos, hasta el día de hoy más de 1.780 ciudadanos del continente africano están combatiendo en el ejército ruso. Es decir, estamos hablando de mercenarios", ha afirmado en el contexto de la visita del ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a Kiev.

Del balance total, las autoridades ucranianas estiman que 272 ciudadanos ghaneses se encuentran combatiendo junto al Ejército ruso en el contexto de la guerra, en la que Moscú ha recurrido a ciudadanos de al menos 36 Estados africanos para unirse a operaciones de combate en las filas rusas.

Sibiga ha señalado que gran parte de estos combatientes han muerto o han sido capturados en el contexto de la guerra, insistiendo en que el reclutamiento de mercenarios extranjeros muestra el intento del Kremlin de ampliar el número de países participantes en el conflicto.

En su viaje a Kiev, el ministro de Ghana ha sido recibido por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha valorado el apoyo del país africano a la resolución de Naciones Unidas que condenó este martes la invasión rusa en el cuarto aniversario del ataque y pidió un alto el fuego.

"Para nosotros era crucial recibir al menos el mismo nivel de apoyo -incluso a nivel político- que en años anteriores. Porque esto siempre es una lucha no solo por nuestra independencia y libertad sino también una lucha por la influencia sobre otros países", ha indicado el mandatario ucraniano.