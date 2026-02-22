Ucrania condena el "chantaje energético" de Eslovaquia y Hungría: "El ultimátum debería ser para el Kremlin"

Archivo - Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha deplorado este sábado el "chantaje energético" al que el país se ha visto sometido por parte de Eslovaquia y Hungría y ha advertido de que "los ultimátums deberían ir dirigidos al Kremlin, y no a Kiev", después de que el Ejecutivo eslovaco haya amenazado a Ucrania con cortarle el lunes la electricidad de emergencia si sigue sin recibir petróleo.

"Ucrania rechaza y condena los ultimátums y chantajes de los gobiernos de Hungría y de la República Eslovaca respecto al suministro de energía entre nuestros países", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha instado a los gobiernos de ambos países a "cooperar de forma constructiva y actuar con responsabilidad", alejándose de "las amenazas infundadas e irresponsables provenientes de Budapest y Bratislava en los últimos días".

Kiev ha subrayado que estas acciones de Hungría y Eslovaquia, además de "hacerle el juego a Rusia", perjudican también a las empresas energéticas de sus países, que "suministran energía con fines comerciales". Ello, antes de recordar el rol de Ucrania como "socio energético fiable" de la Unión Europea y como país de tránsito de recursos energéticos.

Así las cosas, desde Exteriores no descartan la posibilidad de activar el Mecanismo de Alerta Temprana previsto en el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, según el escrito ministerial.

La advertencia del Gobierno ucraniano llega después de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, haya dado un ultimátum hasta el lunes al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: o admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia para entonces, o ese mismo día el mandatario eslovaco cortará el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos; una amenaza a la que se ha sumado, aunque sin tiempo límite de por medio, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Fico lamentaba que "el presidente ucraniano se niega a comprender nuestro enfoque pacifista y, como no apoyamos la guerra, se comporta con malicia hacia Eslovaquia".

"Primero, detuvo el suministro de gas a Eslovaquia y ahora ha interrumpido el suministro de petróleo, lo que nos causa aún más pérdidas y dificultades logísticas", recriminó Fico tras acusar a Zelenski de comportarse como un ingrato y lamentando que las relaciones entre Eslovaquia y Ucrania sean en la actualidad "como un billete de ida que solo beneficia a Ucrania".

En lo que a Hungría respecta, el primer ministro Viktor Orbán se ha mostrado este sábado completamente de acuerdo con el ultimátum eslovaco y avisado con la posibilidad de sumarse a la causa, recordando que recordado que Hungría ya ha dejado de suministrar combustible diésel al país y rechazado los "préstamos de guerra" a los ucranianos.