Ucrania denuncia dos muertos y varios heridos en ataques rusos en Nicolaiev y Járkov

Archivo - Tareas de desminado en la región de Nicolaiev, en Ucrania. - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes en sendos ataque de Rusia contra las regiones de Nicolaiev y Járkov, según han denunciado las autoridades ucranianas.

"Como consecuencia del ataque enemigo contra Nicolaiev, un hombre ha muerto y otras dos personas han resultado heridas. Ambas han sido hospitalizadas. Los equipos médicos les están prestando la asistencia necesaria", ha informado el gobernador de la región, Georgi Reshetilov, en un mensaje en redes sociales.

En este sentido ha confirmado que un dron no tripulado alcanzó infraestructuras portuarias y una empresa en la ciudad. "Se está recabando más información sobre las consecuencias del ataque", ha agregado durante una jornada en la que se han activado alertas aéreas en varias ocasiones por la presencia de drones rusos.

En el caso del ataque en Járkov, el gobernador Oleg Sinegubov, ha confirmado un ataque contra la ciudad de Balaklia que ha dejado un muerto y cuatro heridos.

"Una oficina de correos, un camión y tres coches resultaron dañados. Se están llevando a cabo las labores para reparar los daños y restablecer la normalidad", ha añadido.

Este ataque se produce en pleno recrudecimiento del intercambio de golpes entre Ucrania y Rusia, después de que Kiev haya atacado con drones el Puente de Crimea --que une la península homónima con la provincia rusa de Krasnodar--, y el Ministerio de Defensa ruso haya comunicado el derribo de más de 1.330 drones durante la última noche, entre ellos los que han sobrevolado los mares Negro y Azov.