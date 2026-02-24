Ucrania denuncia el lanzamiento de unos 135 drones rusos en un ataque en el cuarto aniversario de la invasión

Archivo - Restos de un dron lanzado por el Ejército de Rusia tras ser interceptado por los sistemas de defensa de Ucrania - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este martes a Rusia de lanzar cerca de 135 drones y un misil balístico contra el país coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022, sin pronunciarse sobre posibles víctimas a causa de esta nueva oleada de ataques.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado un misil 'Iskander' y 133 drones contra el país, antes de afirmar que los sistemas de defensa aérea han logrado derribar 111 de los aparatos no tripulados en varios puntos del espacio aéreo de Ucrania.

"Se han registrado impactos de un misil y 19 drones en 16 ubicaciones, así como la caída de restos de aparatos derribados en un punto", ha dicho. "El ataque continúa, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la población que "siga las normas de seguridad".

Por su parte, las autoridades rusas han anunciado la interceptación de cerca de un centenar de drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, incluidos 23 en la región de Bélgorod, 22 en Krasnodar y 19 en el mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que a ellos se suman once en la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--, diez en el mar de Azov, siete en Saratov, dos en Rostov, y uno en Kursk, Adigea y Samara, respectivamente, sin pronunciarse sobre víctimas o daños.