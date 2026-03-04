Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 150 drones por parte de Rusia

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este miércoles el lanzamiento de cerca de 150 drones por parte de las fuerzas de Rusia durante las últimas horas, en el marco de una nueva oleada de ataques enmarcada en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha manifestado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 149 aparatos aéreos no tripulados, antes de agregar que 129 de ellos han sido interceptados, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños.

Sin embargo, ha afirmado que se han detectado impactos en 15 ubicaciones y ha advertido de que "el ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo". "Sigan las normas de seguridad", ha reclamado a la población.

Por su parte, las autoridades rusas han anunciado durante la jornada el derribo de más de 30 drones lanzados por las tropas ucranianas, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que sus sistemas de defensa aérea han interceptado 21 aparatos en Volgogrado, a los que se suman cuatro en Rostov y Bélgorod, respectivamente, dos en Astracán y uno en Kursk, sin que Kiev haya dado detalles sobre los objetivos de estos ataques.