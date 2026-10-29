Ucrania denuncia un muerto durante un nuevo ataque ruso contra la capital del país

Imagen de archivo de un ataque ruso en Kiev (Ucrania), a 27 de octubre de 2026 - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una personas ha muerto tras un nuevo ataque ruso con misiles balísticos contra la capital de Ucrania, Kiev, ha denunciado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

En esta ocasión ha sido alcanzado el barrio de Darnitsia, donde los misiles rusos han impactado en varios almacenes, según el alcalde, de momento sin dar más detalles.

Por otro lado, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha constatado la muerte de un empleado de la Central Nuclear de Zaporiyia, en la región ucraniana de Energodar y bajo control ruso, a causa de un ataque con drones no identificados.

"Cualquier ataque al personal de una planta nuclear es completamente inaceptable y viola los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear y la Seguridad durante un conflicto armado", ha condenado el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi.