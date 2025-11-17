Ucrania denuncia un nuevo ataque de Rusia con drones sobre el puerto de Odesa

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso sobre la ciudad de Odesa. - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado de un nuevo ataque ruso a gran escala durante la pasada noche, que ha afectado especialmente a instalaciones energéticas y portuarias de la provincia de Odesa.

El Servicio Estatal de Emergencias ha detallado que estos nuevos ataques han provocado algunos incendios en el puerto de Odesa, que han logrado ser sofocados por los equipos de Bomberos, y han dejado al menos una persona herida.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha señalado que "varias embarcaciones civiles han resultado dañadas durante el ataque" a pesar de la "eficacia" que han demostrado las defensas antiaéreas.

En total, han sido 91 los drones rusos que han interceptado de los 128 que han sobrevolado la pasada noche territorio ucraniano junto a dos misiles balísticos Iskander. El intercambio de ataques nocturnos entre Rusia y Ucrania contra sus respectivas instalaciones militares y energéticas se repiten casi a diario.

En las últimas horas, se ha registrado un ataque ucraniano contra una estación de este tipo en la ciudad rusa de Uliánovsk, según han confirmado las propias autoridades locales en Telegram.