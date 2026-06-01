Ucrania derriba cerca de 230 drones lanzados por Rusia durante la última noche

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han anunciado este lunes el derribo de cerca de 230 drones lanzados por Rusia durnate la última noche, antes de resaltar que las tropas rusas han disparado un total de 265 aparatos contra varios puntos del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un mensaje que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 228 de los 265 aparatos rusos, si bien han confirmado impactos en 18 ubicaciones, así como la caída de fragmentos de drones derribados en otras doce ubicaciones.

"El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, antes de pedir a la población ucraniana que "respete las normas de seguridad", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales a causa de la última oleada de ataques rusos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que durante la noche han sido destruidos 72 drones ucranianos en las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk y Rostov, así como en el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.