Ucrania descarta por ahora la presencia de mercenarios de Wagner y la construcción de sus bases en Bielorrusia

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania ha descartado por el momento la presencia de mercenarios del Grupo Wagner en Bielorrusia y que se haya comenzado a construir bases para ser alojados, en contraposición con algunos informes que habían sido publicados en medios de comunicación en los últimos días.

"En cuanto a esa información sobre la posible construcción de bases para mercenarios rusos en Bielorrusia, no hemos registrado nada al respecto", ha dicho el portavoz del servicio de fronteras, Andri Demchenko, si bien ha matizado que es algo que "no se puede descartar" en un futuro.

Del mismo modo, también ha descartado por ahora la presencia de mercenario de Wagner en ese mismo país, que, no obstante, sí acoge a unos 2.000 soldados rusos, que participan en ejercicios y entrenamiento conjuntos con las fuerzas bielorrusas.

Las autoridades ucranianas, ha recalcado, seguirán monitoreando la situación. "Este frente es siempre tenso porque Bielorrusia continúa apoyando al agresor", ha señalado Demchenko, según recoge el portal de noticias Ukrainska Pravda.

En esa línea también se ha manifestado uno de los principales socios de Ucrania en esta guerra, Lituania, cuyo ministro de Defensa, Arvydas Anusauskas, ha dicho que no disponen de información que acredite la presencia de Wagner en Bielorrusia.

"No tenemos esa información y si no la tenemos, entonces, por regla general, es que todavía no existe. No predecimos el futuro, no escribimos escenarios. Todo puede cambiar, por supuesto", ha contado a la cadena lituana LRT.

"Si aparecen, sin duda, lo sabremos", ha aseverado el ministro de Defensa lituana, quien ha pedido, no obstante, no creer demasiado lo que pueda decir el presidente ruso, Vladimir Putin, pues "ha dicho mucho durante el último año y medio, pero no todo es verdad".

"Lo que diga Putin es una cosa, la realidad es otra. No estamos respondiendo a las palabras de Putin, estamos respondiendo a la realidad que se desarrolla en nuestra frontera", ha recalcado Anusauskas, quien ha informado que las labores de vigilancia y control en las áreas limítrofes como hasta ahora.

Si bien en un primer momento se especuló que el destino del jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, y de todos aquellos de sus hombres que no quisieran ser reclutados por el Ejército ruso, sería Bielorrusia, en las últimas horas, Rusia ha asegurado que no dispone información de su paradero.