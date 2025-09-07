Ucrania descarta una amenaza real para Kiev desde Bielorrusia: "El riesgo sigue siendo bajo"

Archivo - El representante de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Vadim Skibitsky. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Ucrania han descartado este domingo que exista una amenaza real para Kiev desde territorio bielorruso y han asegurado que el riesgo de que se produzca alguna incursión o ataque desde la zona "sigue siendo bajo".

Así lo ha expresado el general Vadim Skibitski, que encabeza el departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano y ha manifestado que el Gobierno "entiende los planes y objetivos" de las maniobras militares que tienen lugar actualmente en Bielorrusia.

En este sentido, ha hecho alusión a las maniobras conjuntas con Rusia --conocidas como 'Zapad'--, que está previsto que comiencen el próximo 12 de septiembre y que se alarguen hasta el día 16.

Sin embargo, y aunque ha aseverado que estas maniobras permitirán a las partes poner a prueba sus capacidades de defensa, ha aclarado que "no serán tan largas como en el pasado". "Rusia no tiene unas reservas tan potentes ni unidades militares libres como para realizar maniobras tan extensas dado que la mayoría de sus tropas están ahora mismo inmersas en operaciones en Ucrania", ha puntualizado el alto cargo ucraniano.