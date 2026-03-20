Ucrania despliega sus propios equipos para interceptar drones iraníes en varios países del Golfo

Archivo - Volodimir Zelenski y Rustem Umerov. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha informado este viernes de que han desplegado sus propios equipos para interceptar los drones iraníes que atacan la infraestructura civil y crítica de varios países del Golfo. "Defendemos la vida y la soberanía junto a quienes nos apoyan en la preservación de nuestra independencia", ha destacado.

Umerov ha trasladado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, las conclusiones de su gira por Oriente Próximo la semana pasada, que ha incluido Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Jordania, donde operan ya especialistas ucranianos bajo la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad.

"Se han desplegado unidades de interceptación para proteger la infraestructura civil y crítica", ha informado en redes sociales. "Asimismo se está trabajando para ampliar las zonas de cobertura" y "se están ofreciendo recomendaciones de expertos para mejorar la eficacia de determinados sistemas de defensa aérea", ha añadido.

De esta forma, ha explicado que el trabajo con sus socios en la región se ha basado primero en trasladar la experiencia de Ucrania en este campo, en particular aquello que tiene que ver con los ataques de drones, y aplicarla posteriormente sobre el terreno para "preparar soluciones prácticas de defensa aérea".

UCRANIA, ABIERTA A COLABORAR EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha puesto en valor que otros países de la región han solicitado apoyo a Ucrania para contrarrestar los ataques de los drones iraníes, incluido también Estados Unidos, en contraste con las afirmaciones de Donald Trump, que negó necesitar ayuda de nadie en este asunto.

"Hemos recibido solicitudes de Estados Unidos en relación con el apoyo técnico a su personal militar en dos zonas de la región. Asimismo, estamos analizando las solicitudes de socios europeos cuyas fuerzas están desplegadas en la región", ha desvelado el presidente ucraniano en sus redes sociales.

De la misma manera, ha indicado que Ucrania estudia la posibilidad de colaborar en las tareas de protección del estrecho de Ormuz y que ha dado orden a Umerov para que haga partícipe a Ucrania de las iniciativas internacionales para estabilizar esta ruta marítima, por la que discurre una cuarta parte del petróleo mundial.

"He encargado a Rustem Umerov que involucrara al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y a nuestras Fuerzas Armadas para evaluar las iniciativas internacionales existentes en relación al Estrecho de Ormuz y la disposición real de los países para participar en misiones de estabilización", ha señalado.

"Ucrania está comprometida con la estabilización rápida y fiable de Irán" y "mantenemos una postura firme ante lo inaceptable de cualquier éxito de la campaña terrorista del régimen iraní, cómplice histórico de Rusia", ha apuntado.

Zelenski ha subrayado que no se puede permitir que "los terroristas determinen el destino de las personas y los países", al mismo tiempo que ha celebrado el reconocimiento que los socios de Ucrania del "papel fundamental" que desempeñan "en materia de seguridad y de protección de la vida".