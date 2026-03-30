Ucrania se disculpa ante Finlandia por la entrada de dos de sus drones, que atribuye a interferencias rusas

Archivo - Bandera de Finlandia (archivo) - Europa Press/Contacto/Mateusz Slodkowski - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha informado este lunes de que ha trasladado sus disculpas a las autoridades de Finlandia por la entrada el domingo de dos de sus drones en espacio aéreo finlandés, aunque ha achacado el incidente a una interferencia rusa.

"Bajo ninguna circunstancia ningún dron ucraniano está dirigido contra Finlandia", ha afirmado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Heorhi Tiji, en declaraciones a la prensa desde Kiev recogidas por medios ucranianos.

El Gobierno ucraniano ya se ha disculpado y mantiene contacto con Helsinki para trasladarle información sobre lo ocurrido, ha explicado Tiji, que señala que "la causa más probable es una interferencia de los sistemas de guerra electrónica rusos".

"Compartimos el punto de vista de nuestros socios finladeses de que la agresión de Rusia contra Ucrania es la causa de este incidente y de los problemas de seguridad que tiene la región en general", ha añadido Tiji.

El domingo el Ejército del Aire finlandés informó de la la entrada en el país de dos aviones no tripulados, uno de los cuales fue derribado por los aviones de la Fuerza Aérea del país.

Inmediatamente, el Ejército desplegó cazas F/A-18 Hornet para derribar al menos uno de estos aparatos. La radiotelevisión estatal YLE tiene constancia de dos impactos, según sus fuentes, al norte y al este de la ciudad de Kouvola.

A pesar de la distancia que separa a Finlandia de Ucrania, el Ejército ucraniano ha empleado drones para ataques de largo recorrido contra instalaciones petroleras rusas y los barcos de la "flota fantasma" que Moscú emplea para financiar la guerra de Ucrania.