Ucrania envía una nota de protesta a China por el atraque de un buque portacontenedores en Crimea

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha enviado una nota de protesta a China por el "fragrante desprecio" de la soberanía e integridad territorial ucraniana por parte de un buque portacontenedores chino que ha atracado en reiteradas ocasiones en el puerto de Sebastopol, en la Crimea bajo control de Rusia.

"Es especialmente preocupante que el buque, propiedad de la compañía china Guangxi Changhai, haya ocultado deliberadamente sus movimientos transmitiendo datos de ruta falsos, lo que confirma el carácter consciente de la violación", ha resaltado el portavoz de Exteriores ucraniano, Georgi Tiji.

Ucrania, que ha informado de las infracciones cometidas por el buque chino --con el nombre de Heng Yang y bajo bandera de Panamá-- a la Organización Marítima Internacional (OMI), ha instado también al Gobierno de China a "tomar medidas urgentes" para evitar incidentes similares en el futuro.

Asimismo, ha resaltado que Kiev "se reserva el derecho de responder adecuadamente a todos los casos de violación" de su soberanía e integridad territorial, especialmente a través de "sanciones contra personas físicas y jurídicas implicadas", según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.