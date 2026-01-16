Ucrania pide celebrar un "Ramstein de Energía" ante la "difícil" situación del sector por los ataques de Rusia

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa en la capital de Finlandia, Helsinki, en julio de 2025 (archivo) - Marina Takimoto/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha hecho un llamamiento a la celebración de un "Ramstein de Energía" para abordar la "difícil" situación del sector energético del país a causa de los ataques del Ejército de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha hecho este llamamiento junto a la primera ministra, Yulia Sviridenko, y la cartera de Energía con el objetivo declarado de "recibir contribuciones adicionales y compromisos específicos" por parte de los aliados para reforzar el sector energético, afectado por las oleadas de ataques rusos en pleno invierno.

Así, ha trazado un paralelismo entre esta cumbre y el Grupo de Contacto sobre la Defensa de Ucrania --conocido como Grupo Ramstein, creado en 2023 y que aglutina a 50 países-- y ha recalcado que Kiev mantiene un "contacto constante con la Comunidad Europea de la Energía para reponer el Fondo de Apoyo Energético de Ucrania y adquirir equipos con cargo a dicho fondo".

Sibiga ha hecho hincapié en que los continuados ataques rusos hacen necesario "un mayor apoyo de los socios" y ha asegurado a través de un comunicado publicado en redes sociales que su cartera "trabaja" con "todos" ellos "para atraer contribuciones adicionales para mejorar la eficiencia energética".

En este sentido, ha aplaudido los recientes paquetes de ayuda al país por parte de diversos socios y ha subrayado la importancia de mejorar las capacidades de defensa antiaérea argumentando que "la mejor ayuda al sistema energético de Ucrania es cada misil y dron ruso que no alcanza su objetivo".

"Estamos trabajando a ritmo y modo de emergencia para atraer el máximo apoyo de los socios para superar el terror invernal ruso y apoyar a nuestros trabajadores del sector energético", ha remarcado Sibiga, quien ha insistido en que "Rusia fracasará en sus planes para quebrar el espíritu de los ucranianos a través del frío y el terror".

Por último, ha esgrimido que las autoridades de Ucrania trabajarán para "llevar ante la justicia a los criminales rusos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", dado que "así es como pueden describirse las actuales acciones de Rusia en el marco del Derecho Internacional".