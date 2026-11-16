Ucrania pide claridad a la UE sobre su financiación para 2027 antes de las elecciones en varios países

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Ucrania, Serhi Koretski, ha demando este lunes a la Unión Europea mayor claridad acerca de cómo cubrirá su financiación para 2027 antes de que se celebren elecciones en varios Estados miembro, ante la posibilidad de que ciertos resultados en las urnas cuestionen el respaldo a su país.

Koretski ha hablado de "desafíos" en el marco de estos procesos electorales, que tendrán lugar en países como Alemania, Francia, Polonia, o España. "Por eso, nos gustaría tener la visión más clara y predecible posible para 2027, cómo podremos cubrir exactamente nuestras necesidades presupuestarias y de defensa", ha dicho.

En ese sentido, ha explicado que Ucrania necesita 211.000 millones de euros, de los cuales solo puede cubrir un tercio por sí mismo mediante impuestos, dividendos y otras fuentes. "Sin embargo, aún quedan 70.000 millones de euros", ha apuntado en durante intervención en el Foro de Ampliación de la UE que se celebra en Bruselas.

"Por lo tanto, nos gustaría contar con una solución muy clara y práctica, así como con una hoja de ruta sobre cómo movilizar estos fondos, antes de que se produzcan ciertos acontecimientos en Francia o en otros países", ha señalado el primer ministro ucraniano, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis estimó la semana pasada que la UE espera asumir dos tercios de esos 70.000 millones de euros que Ucrania necesita para financiar en 2027 la guerra contra Rusia, después de que en octubre se comprometiera sin precisar qué parte y cómo asumiría el bloque esas necesidades.

De ese préstamo, 45.000 millones de euros corresponden a 2026 y la otra mitad está prevista para 2027, de los cuales un tercio se destina al apoyo presupuestario y los dos restantes a financiar las necesidades de defensa del país, una vez los 90.000 millones aprobados anteriormente por la UE resultaran insuficientes.

Mientras tanto, este lunes se ha confirmado la entrega próximamente de otros 8.000 millones de euros a Ucrania, de los cuales 5.000 millones proceden de este préstamo de 90.000 millones de euros, una vez Kiev ha cumplido con más de una veintena de objetivos clave fijados por Bruselas para liberar estos fondos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha destacado que hayan cumplido con las exigencias de la UE en asuntos tan importantes como la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero, así como con las reformas en el sector judicial, energético o empresarial, mientras se defienden de la "agresión" rusa.

"Con el invierno acercándose y Rusia intensificando sus ataques contra nuestra infraestructura crítica, la financiación de la UE oportuna y predecible es indispensable", ha dicho, agradeciendo a los socios europeos "por convertir compromisos en decisiones concretas".