Ucrania y Rusia inician un alto el fuego en Oleshki (Jersón) para facilitar una misión humanitaria

Archivo - Activistas sostienen pancartas con consignas durante una manifestación en Kiev en apoyo a los residentes de Oleshki, en la región de Jersón. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Ucrania han iniciado en la madrugada de este martes un alto el fuego en la localidad de Oleshki, situada en la región de Jersón, con el objetivo de permitir el desarrollo de una operación humanitaria sobre el terreno.

El cese de las hostilidades, calificado como "régimen de silencio" por Moscú, ha entrado en vigor a las 3.00 horas (hora de Kiev, 4.00 horas en Moscú), según han confirmado tanto el Ministerio de Defensa ruso como el Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dmitro Lubinets.

El representante ucraniano ha destacado que esta misión humanitaria se está llevando a cabo gracias a la mediación y coordinación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en cooperación con la jefa del equipo negociador y comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova, con quien se alcanzaron los acuerdos.

"Como jefe del equipo negociador ucraniano, confirmo que la parte ucraniana está cumpliendo sus compromisos", ha señalado Lubinets en un comunicado. El funcionario de Kiev ha subrayado que la "seguridad de los civiles en Oleshki y el cumplimiento de los acuerdos pactados" son su máxima prioridad.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha emitido un breve escrito para ratificar la medida. "En relación con los preparativos para una operación humanitaria en la zona de la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han cesado el fuego en la dirección de Jersón y han introducido un régimen de silencio", ha detallado el departamento militar ruso.