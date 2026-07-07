Ucrania sanciona a unas cien entidades y personas por "propaganda" y "suministro de equipamiento" a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la cumbre del G7 en Francia, en junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han sancionado este martes a cerca de un centenar de entidades y personas por su presunto papel en "el suministro de equipamiento" a industrias rusas dedicadas a la producción de componentes para misiles y por participar en labores de "propaganda" a favor de Moscú, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha firmado dos decretos para aplicar sendas decisiones del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que afecta a implicados en estos suministros --motivo por el que son sancionadas 30 entidades y 42 personas-- y a "propagandistas rusos" --con 15 personas y ocho entidades impactadas por las medidas punitivas de Kiev--.

En el caso de la entrega de suministros, las sanciones afectan a empresas y fundadores y ejecutivos de estas compañías, dedicadas a "la producción de maquinaria de alta precisión y equipamiento relacionado en el complejo militar-industrial ruso". "Este equipamiento es un eslabón directo e intermedio en la producción de armas", ha explicado la Presidencia ucraniana.

Ente los sancionados figura el Centro Burevestnik, implicado en la producción de sistemas de mortero y artillería, así como KAM-Engineering, que ha sido descrito por Ucrania como "un importante eslabón en el sector militar ruso para las pruebas finales de los conjuntos de aviación de combate y ciertos sistemas de misiles".

"Seguimos identificando nuevos y bien fundamentados objetivos para la imposición de sanciones", ha señalado el asesor de la Presidencia para sanciones, Vladislav Vlasiuk, quien ha incidido en que "cada una de estas decisiones aísla aún más a las empresas rusas que trabajan para el complejo militar-industrial, dificulta su cooperación con socios internacionales y su acceso a tecnología, financiación y equipamiento".

"Las sanciones deben lograr que participar en el apoyo a la maquinaria bélica rusa resulte tóxico y económicamente inviable", ha defendido Vlasiuk.

Por otra parte, los otros 15 individuos y ocho entidades han sido sancionados por "difundir propaganda del Kremlin y hechos distorsionados" y pro "operar de forma ilegal en los territorios ocupados temporalmente en Ucrania", en referencia a las zonas tomadas por las tropas rusas en el marco de la invasión.

Entre los afectados está el bloguero Vladimir Romanov, a quien Kiev acusa de "apoyar la guerra" y "participar en las hostilidades", incluido un vídeo en el que "dispara un misil anticarro" contra las fuerzas ucranianas. También han sido sancionados el antiguo piloto Ilia Tumanov y la exnadadora Maria Kiseleva, ahora miembro de la Duma de Moscú.