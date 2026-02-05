Ucrania señala que Rusia se enfrenta a dificultades en el frente por el bloqueo del servicio de Starlink

Archivo - El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, atiende a medios en una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo
MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ucrania ha señalado este jueves que el Ejército ruso se enfrenta a "problemas en el frente" tras el bloqueo de Starlink, la empresa que ofrece servicio de internet de banda ancha en lugares remotos y que ha implementado un registro oficial para permitir el acceso solo a fuerzas ucranianas.
El asesor del Ministerio de Defensa, Sergi Beskrestnov, ha asegurado a la agencia de noticias ucraniana RBC que el mando y control de las fuerzas rusas se ha complicado por el bloqueo de Starlink, llegando incluso a obligar a parar parcialmente operaciones militares.
"El enemigo no solo tiene problemas en el frente, sino que se enfrenta a una catástrofe. Todo el mando y control de las tropas se ha derrumbado. Las operaciones de asalto se han detenido en muchas zonas", ha afirmado el asesor ucraniano.
Los problemas habrían surgido para aquellas unidades militares rusas que no presentaron registros para los terminales privados de Starlink. A finales de enero Kiev contactó con SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, ante las acusaciones de que drones rusos en ciudades ucranianas usan satélites Starlink.
SpaceX respondió rápidamente a las demandas de Ucrania y propuso formas concretas para resolver esta cuestión, que pasan por pedir un registro para los terminales privados de Starlink. La cuestión ha ocupado los últimos días al titular de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, que ha reclamado que "las tecnologías occidentales sigan apoyando al mundo democrático y protegiendo a los civiles", y "no utilizarse para el terrorismo y la destrucción de ciudades pacíficas".
Este mismo jueves, Fedorov ha aplaudido que está funcionando el método de registro para que solo operen sistemas que han cumplido con este requisito. "Los terminales autorizados operan con normalidad. Seguimos con la verificación y colaboramos con Space X para garantizar un rápido registro de los terminales", ha señalado.
Así ha valorado los pasos dados por la empresa de Musk, afirmando que el contacto es continuo y está permitiendo implementar "el primer caso a nivel mundial en tiempo real" de registro en la conocida como 'lista blanca'.