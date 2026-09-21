La UE acuerda renovar tres años las sanciones a 2.600 personas y entidades rusas y levantarlas a dos oligarcas

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, condecora al empresario azerí Alisher Usmanov, fundador del grupo USM Holdings, con la Orden de la Beneficencia durante una ceremonia en el Kremlin en 2017. - -/Kremlin/dpa - Archivo

BRUSELAS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo para renovar durante tres años las sanciones impuestas contra unas 2.600 personas y entidades por la invasión rusa de Ucrania, después de pactar la retirada de las mismas de los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman, a quienes se aplicaban sanciones comunitarias desde 2022 por sus vínculos con el Kremlin.

El acuerdo, alcanzado a nivel de embajadores, deberá formalizarse mediante un procedimiento escrito que arrancará a las 18.00 horas y concluirá a las 20.00 horas de este lunes, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press. Si ningún Estado miembro se opone durante este proceso formal, se prorrogarán definitivamente las sanciones, que decaen este mismo lunes a medianoche.

Esas mismas fuentes han indicado que el acuerdo se ha desbloqueado después de que el resto de países hayan aceptado la petición de Francia y Eslovaquia de excluir de la renovación al empresario azerí Alisher Usmanov y al oligarca ucraniano y cercano a Moscú Mijail Fridman, que además fue dueño de la cadena de supermercados española Día.

La fórmula ha permitido desbloquear unas negociaciones que habían obligado a los Estados miembro a renovar de manera excepcional durante siete días las medidas restrictivas ante la falta de unanimidad para acordar su renovación, ya que estaba previsto que decayeran el pasado 15 de septiembre.

Aunque París no ha dado una versión oficial de por qué esta petición de última hora, medios franceses apuntan que Francia necesita garantizar la exclusión de Usmanov para que Azerbaiyán libere a dos ciudadanos franceses detenidos en el país. Por su parte, Eslovaquia --gobernada por Robert Fico, conocido por su afinidad con el Kremlin--, ha abogado ya en anteriores ocasiones por la exclusión de Usmanov y también de Fridman, aunque no ha dado explicaciones concretas.

Con todo, la novedad de esta renovación ha sido que se ha ampliado a tres años la vigencia de las medidas restrictivas, frente a las renovaciones periódicas que hasta ahora se habían ido acordando cada seis meses, la última en marzo de 2026.

Las medidas afectan actualmente a unas 2.600 personas y entidades responsables de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a su disposición, además de restricciones de viaje a territorio comunitario en el caso de las personas físicas.

Estas medidas forman parte del amplio paquete de sanciones adoptado por la UE contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con el objetivo de debilitar su base económica, privarla de tecnologías y mercados cruciales y limitar su capacidad para continuar la guerra.