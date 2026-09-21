La UE sancionará a los responsables de las elecciones rusas en territorios ocupados de Ucrania

Un hombre vota en una urna durante las elecciones legislativas rusas de 2026, celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre. - Алеев Егор / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha anunciado este lunes que impondrá sanciones contra los responsables de organizar las elecciones a la Duma rusa en los territorios ocupados de Ucrania y contra quienes han contribuido a impedir la celebración de unos comicios "libres y justos" dentro de Rusia, tras denunciar un "deterioro cada vez mayor" de la democracia en el país.

"Los implicados en la organización de estas elecciones fraudulentas o que se presentaron como candidatos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, así como los responsables de socavar la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas dentro de Rusia, serán sancionados", ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Concretamente, la Unión Europea ha condenado "inequívocamente" la organización de las denominadas elecciones rusas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, concretamente en Crimea y Sebastopol y en partes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, esgrimiendo que dichas votaciones constituyen "otra flagrante violación" del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, así como de la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Tras afirmar que no reconocen ni reconocerán su celebración ni sus resultados, ha reiterado su apoyo a las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y ha reclamado de nuevo a Rusia que ponga fin a su invasión, acepte un alto el fuego "total, inmediato e incondicional" y retire "inmediatamente, por completo y sin condiciones" sus tropas y equipos militares de todo el territorio ucraniano.

UNA CONTINUA Y PROFUNDA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA

La Unión Europea ha reaccionado así a las elecciones a la Duma celebradas entre el 18 y el 20 de septiembre, en las que Rusia Unida, el partido del presidente ruso, Vladimir Putin, se ha impuesto con cerca del 58% de los votos y ha renovado su mayoría constitucional en la Cámara Baja del Parlamento ruso.

Para los Veintisiete, los comicios evidencian la "continua y cada vez más profunda erosión de la democracia en Rusia", que se han desarrollado en un entorno político "cada vez más autoritario", agravado por la invasión de Ucrania y la ocupación de parte de su territorio.

En su declaración, la UE apunta específicamente a la decisión de las autoridades rusas de excluir a candidatos del partido Yabloko de la lista federal, lo que, a juicio de los Veintisiete, redujo aún más las opciones de los votantes al apartar del proceso electoral a "una de las últimas fuerzas de oposición" y al único partido que mantenía una plataforma contraria a la guerra.

Se hace eco además de las denuncias de analistas y observadores independientes sobre el uso "generalizado" de recursos administrativos y judiciales para apartar a los opositores a la invasión de Ucrania, privar a los ciudadanos de una "elección genuina" sobre el futuro del país y restringir "severamente" su acceso a información independiente.

Asimismo, los Veintisiete han lamentado que Moscú no invitara a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), una decisión que, según la UE, incumple los compromisos asumidos por Rusia en el seno de la organización y ha impedido disponer de una evaluación "imparcial e independiente" de los comicios.